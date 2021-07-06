Maden işçileri taleplerini GMİS yöneticileri ile görüştü

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) yer üstünde çalışan maden işçileri "eşit işe, eşit ücret" talepleri için GMİS yöneticileri ile bir araya geldi.

TTK'da diğer bölümlerdeki işçilerle aralarındaki maaş farklarının giderilmesini isteyen işçiler, Genel Maden İşçileri Sendikası önünde bir araya geldi. Grup adına konuşmayı hariciye servisi çalışanı Özcan Güler yaptı. Güler, GMİS yetkilileri ile görüşerek taleplerini iletmek istediklerini ifade etti. Güler, "Toplu görüşme süreci devam ediyor. Hükumetten henüz bir teklif gelmedi. Biz de burada harici işçileriz. Sendikamız ile görüşmeler yapacağız. Süreçle alakalı bilgi almak için buraya geldik. Biz işçiyiz. Eşit işe, eşit ücret için geldik. Kendi aramızda çeşitli ücret skalalarımız var. Kademeli sistem gibi bir sistem var. Sendikamıza güveniyoruz. Burası aynı zamanda bizim evimiz. Kendi aramızda istişareler yapmaya geldik. Teklif geldikten sonra bazı şeyler çok geç oluyor. Teklif gelmeden bazı görüşmelerin yapılması gerekiyor. Onunla alakalı bilgi almaya geldik. Toplu Sözleşmede harici işçilerin pek dikkate alındığını söyleyemeyiz. Başkanımızın Ankara'da görüşmeler yapmasını isteyeceğiz" diye konuştu.

İşçiler ardından sendika binasına geçerek GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Yeşil, "Dün itibariyle hükumetten beklediğimiz teklif enflasyon rakamları nedeniyle açıklanmadı. Şu an hükumetin bize verdiği teklif yok. Kendimizce bir yol haritası çizdik. Sonraki açıklamaları sizinle paylaşacağız" diye ifade etti.