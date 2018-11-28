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Maden işçilerinden Başkan Demirtaş'a destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde maden işçileri, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden işçileri, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti.


Gülüç Beldesinde oturan maden işçileri Yılmaz Çevik başkanlığında geçtiğimiz günlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Demirtaş'a çiçek takdim eden Gülüçlü maden işçileri kendisine her türlü desteği vereceğini söyledi.

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