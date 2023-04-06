Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde bir maden işçisi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Filyos beldesinin Yarımca Mahallesi Hisarkent Sitesi'nde oturan maden işçisi Murat A., iddiaya göre, yatak odasında kendisini kalorifer borusuna astı. Durumu gören ailesi hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine daha sonra jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde Murat A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Maden işçisinin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.