Maden işçisi kalp krizinden hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçisi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan 38 yaşındaki Mehmet Çimen sabah saatlerinde yerin - 500 metre altında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Müessese' de görevli sağlık ekipleri maden işçisine müdahalede bulundu ancak kurtaramadı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde maden işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çimen'in cansız bedeni ambulansla Kdz.Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sabaha karşı hayatını kaybeden Çimen' in izinden döndüğü ve dün akşam iş başı yaptığı öğrenildi.