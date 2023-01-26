Maden işçisi kazada öldü

Zonguldak'ta bir maden işçisinin idaresindeki otomobil yol ayrımında minibüsle çarpıştı. Sürücü hastanede hayatını kaybederken minibüsün şoförü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu Beycuma yol ayrımında meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak çalışan Murat Özdemir'in kullandığı 67 DC 911 plakalı Fiat marka otomobil Beycuma yol ayrımına geldiği sırada Seçgin K. idaresindeki 67 ABK 466 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Murat Özdemir (42) ile yanındaki yolcu İslam A. (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan maden işçisi Murat Özdemir ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Seçgin K. kazanın ardından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden maden işçisinin ikindi namazını müteakiben Beycuma beldesi Hüseyin Çavuşoğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.