Maden işçisi olabilmek için saatlerdir kuyrukta bekliyorlar

Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumuna alınacak bin işçi için müracaat etmek isteyen vatandaşlar geceden kurum önüne gelerek metrelerce kuyruk oluşturdu. Zonguldak, Bartın ve Karabük'te ilk günde başvurular yaklaşık 5 bini aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak mitinginde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarına bin 500 işçi alınması sözünün ardından müracaat süreci başladı. İlk etapta bin yer altı pano ayak üretim işçisi alımı için İŞKUR Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvurular başladı. Zonguldak'ta 700, Bartın'da 200, Karabük'te 100 işçi alımı için vatandaşlar başvuruların alındığı kurum binalarına adeta akın etti.

Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na alınacak bin işçi için müracaatlar sabah mesai saati ile başladı. Gençler, İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü önünde geceden bu yana bekleyişlerini sürdürdü. 00.00 itibariyle sistemin açılması üzerine bazı vatandaşlar başvurularını internet, ALO 170 üzerinden yaparken bazıları ise bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Müracaat için saatler önce İŞKUR binası önüne gelen gençler ise işçi alımından umutlu olduğunu ifade ederek. Sabaha kadar İŞKUR İl Müdürlüğü binası önünde bekleyenlerin kurum binasında mesainin başlaması üzerine başvuruları alınmaya başlandı.

Vali Bektaş, “Son müracaat alınıncaya kadar süreç bitmeyecek”

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu ile birlikte başvuruların yapıldığı binada incelemelerde bulundu. İş başvurusu için sırada bekleyen gençlerle bir süre sohbet eden Vali Bektaş, “Müracaat süreci başladı. Bu yoğunluğun olacağını bekliyorduk. Olabildiği kadar müracaat şeklini rahatlatmaya genişletmeye çalıştık. Şu anda aslında bütün belediyelerde, ticaret sanayi odalarının tamamında başvuru mümkün. Kdz. Ereğli'de burada İŞKUR ofislerinden müracaat mümkün. Ayrıca ALO 170 ve internetten de müracaat mümkün. Müracaat çeşitlerinin hiçbirinin bir diğerinden farkı yok. 15 Şubat ile 18 Şubat günü başvuranların arasında hiçbir fark yok. Her bir müracaat bir numara alacak. O numaralar noter kurasına girecek. Numaraların birbiri arasında hiçbir öncelik, sonralık bir farklılık yok. Biz bunu başından sonuna kadar olabildiği kadar objektif, herkesi tatmin edecek nesnellikte yürüteceğiz. Gözleyeceğiz ve sonuçlandıracağız. Herkes rahat olsun” diye konuştu.

“Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın”

Vali Erdoğan Bektaş, İŞKUR İl Müdürlüğü'nün tüm personeli ile hafta sonu da görev yapacağını belirterek “Akşamdan gelen arkadaşlarımız oldu, gece soğukta bekleyen arkadaşlarımız oldu. Doğrusu üzüldük. Buna hiç lüzum yoktu. Burası kalabalık görüldüğünde gidilip ertesi gün gelinebilir, sakin olduğunda gelinebilir. Bizim bir sıkıntımız yok. Halkımızın hizmetindeyiz. Memurlarımız bekliyor. Vatandaşlarımız da müracaatçılarımız da beklerse biz onların müracaatlarını alırız. Biz diyoruz ki zahmet çekmesinler. Son müracaat alınıncaya kadar bu süreç bekleyecek. Müracaat konusunda kimsenin en ufak bir sıkıntısı olmasın. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Bizim gözetimimizde bu süreç başlatılıp bitirilmesi lazım. Gece 02.00'ye kadar süreci takip ettim. Buna lüzum yok ancak bekliyorlar, müracaat çeşitlerini genişlettik. Hafta sonu Cumartesi Pazar tüm personel burada görev yapacak” diye ifade etti.

Bartın ve Karabük'te vatandaşlar müracaat için akın etti

Bin kişilik başvuru için günün ilk saatlerinden itibaren yapılan başvurularda üç ilde müracaat sayısı 5 bini aştı. Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 30 ila 40 bin arasında müracaat olması bekleniyor. Bartın'da da geceden buyana devam eden Karabük'ün Yenice ilçesinde de vatandaşlar da müracaatların yapıldığı Kaymakamlık binasına akın etti.

İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü'nden Yenice ilçesine destek personeli takviye edildiği öğrenildi.