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Maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında gazdan etkilenerek hayatını kaybeden maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında gazdan etkilenerek hayatını kaybeden maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı.


Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy köyünde özel bir maden ocağında metan gazından etkilenerek hayatını kaybeden maden işçisi Satılmış Gücük, Gökçebey ilçesine bağlı Uzunahmetler köyünde son yolcuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından maden işçisinin cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

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