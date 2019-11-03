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Maden kazasında ölen işçi toprağa verildi

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında başına taş parçasının isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 2 çocuk babası maden işçisi, Karaman beldesine bağlı Keller köyünde toprağa verildi.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında başına taş parçasının isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 2 çocuk babası maden işçisi, Karaman beldesine bağlı Keller köyünde toprağa verildi.


Maden kazasında hayatını kaybeden Servet Gökay'ın (40) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Karaman beldesine bağlı Keller köyüne getirildi. İşçinin yakınları taziyeleri kabul ederken, köy camisinde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yapılan duaların ardından 2 çocuk babası Gökay, köy mezarlığında toprağa verildi. Servet Gökay'ın madende yaklaşık 1 yıl önce çalışmaya başladığı öğrenildi.


Dün öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki madende kömür kazan Servet Gökay'ın başına iddiaya göre tavandan düşen taş parçası isabet etmişti. Mesai arkadaşları tarafından özel araçla Atatürk Devlet Hastanesine götürülen Gökay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı.

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