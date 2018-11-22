Maden kazasında ölen işçinin hikayesi yürekleri dağladı

Zonguldak'ta metan gazı sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ölen maden işçisi Uğur Göktaş'ın, 9 yıl önce babası Osman Göktaş'ın da kaçak maden ocağında gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kilimli ilçesi Dağyolu Sokak mevkisinde İ.A.'ya ait ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada ocakta mahsur kalan Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ün cansız bedenlerine yaklaşık 10 saat süren çalışmalar neticesinde ulaşılabildi. TTK ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının ardından üç madencinin cenazeleri madenden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. İşçilerden Uğur Göktaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınarak Acılık Hz. Ali Camii'ne götürüldü.

Babasını ‘Babalar Günü'nde kendisini kurtarırken hayatını kaybetti

21 Haziran 2009 günü kaçak maden ocağında gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden baba Osman Göktaş'ın aynı ocakta beraber çalıştığı oğlu Uğur'un hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Kendisini ve bir arkadaşını kurtaran babası Osman Göktaş'ı kaybeden Uğur Göktaş'ın aynı şekilde kaçak maden ocağında metan gazı sıkışması sonrası meydana gelen patlamada hayatını kaybetmesi ailesini daha da üzdü.

Babaları Osman Göktaş'ı 2009 yılındaki ‘Babalar Günü'nde kaybeden çocuklarının “Baba, bugün babalar günü. Daha sana hediye alacaktık. Baba bizi bırakıp nasıl gittin?” şeklindeki sözleri hafızalara kazınmıştı.

Hem babalarını, hem de bir evlatlarını maden ocağında kaybeden aile ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Öte yandan patlamanın meydana geldiği maden ocağının sahibi İ.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Annesini hastaneye beraber götürüyorduk"

Hala Fatma Çolak, madende kaybettiği yeğeni Uğur'un annesine sahip çıktığını anlatarak, “Hiç kimse bize sahip çıkmadı. Kimse bize bir yardım yapmadı. Anne tümör hastası. Yine bu yavrumla beraber anneyi hastaneye götürüyorduk. Bu yavrum da kaçak ocakta hayatını kaybetti. Ne olur bu ocaklar kapatılsın. Ağabeyim gitti, canımız yandı. Bize sahip çıkan yok. Ocakta oğlunu kurtarırken bir işçi daha varmış onu da kurtarırken kendisi vefat etti. Babası öldü. 9 yıl sonra da bu acıyı yaşadık. Bu seferde yine kaçak ocakta Uğur'u kaybettik. Yetkililer artık benim sesimi duysun. Anne hasta, evladını kaybetti, eşini kaybetti. Annenin aklı geliyor gidiyor” diye konuştu.

“O esnada bende içeride olsaydım hasar görürdüm”

Aynı maden ocağında çalışan işçilerden İsmail Top ise o gece dışarıda vinç operatörü olarak çalıştığını anlattı. Gaz patlamasını görür görmez arkadaşlarına yardıma koştuğunu anlatan İsmail Top, “Gece 03.00 sıralarında gaz patlaması oldu. İki arkadaşı çıkarttık. Ben o patlama esnasında dışarıdaydım. İki arkadaşımızı çıkarttık. Ama diğerlerine ulaşamadık. TTK'nın kuratrma ekibi geldi. Onlar da mücadele verdi. Gazdan dolayı epey geç çıkartabildiler. Çıktıklarında zaten ölmüşlerdi. Gaz patlaması ama tam olarak sebebini bilmiyorum. Ben dışarıda çalışıyordum. Vinç operatörüydüm. O esnada ben dışarıda çalışıyordum. Eğer ben de içeride olsaydım ben de hasar görürdüm. Arkadaşlarımızı kurtarmak için mücadele verirken hastaneye kaldırıldım” diye konuştu.

“Ben oradaki çalışma ortamını gördüm. Yetersiz havalandırma ve makineler yok”

Ağabey Nazif Göktaş, 9 yıl önce babası Osman Göktaş'ın aynı arazide başka bir kaçak maden ocağında kardeşi Uğur Göktaş ile birlikte çalıştığını anlattı. Ocakta çalışma sırasında yoğun gaz sebebiyle babası Osman Göktaş'ın oğlunu ve bir iş arkadaşını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiğini söyleyen Nazif Göktaş, şöyle dedi:

“Babam da madende kaza geçirdi. Devletin artık kaçak ocakları kapatmasını istiyoruz. Başka ailelerin canlarının yanmamasını istiyoruz. Ben kendi gözümle oradaki ocağı gördüm. Havalandırma yetersiz, makineler yetersiz. Devletin bir an önce ocakları kapatmasını istiyoruz. Başka aileler yanmasın. Biz millet olarak bunları istiyoruz. Suçlulardan cezası olan cezasını çeksin. Kimse kaçak iş yapmasın. Ben oradaki çalışma ortamını gördüm. Yetersiz havalandırma ve makineler yok. Bunlara nasıl izin veriliyor. Devletin artık bunları araştırmasını istiyoruz. 9 yıl önce babamı madende kaybettim. Kardeşim Uğur'u kurtarmaya çalışıyordu kendisini kaybettik. 9 yıl sonra kardeşimi kaybettim. Babası o arazide başka bir ocakta Uğur da beraber çalışıyorlardı.”

Abla Emine Aydın, “Abla şu gece vardiyasından nefret ediyorum” demişti

Gözyaşlarıyla taziyeleri kabul eden Uğur Göktaş'ın ablası Emine Göktaş Aydın ise kardeşiyle patlamadan önce yaptıkları telefon görüşmesini anlattı. 3 ay önce kendisinin de kızını kaybettiğini anlatan ve kardeşi Uğur'un hem kendilerine hem de annesine baktığını anlatan abla Emine Aydın, şöyle devam etti:

“Zaten istemeyerek gitti ocağa. Bana ‘Abla şu gece vardiyasından nefret ediyorum' dedi. Bu son vardiyaydı, vardiya gündüze dönecekti. Bana, ‘Abla bizi küçücük yere sokuyorlar' dedi. Üç ay önce evladımı kaybettim. Kardeşim Uğur hep benim destekçimdi. Adamlarda Allah inancı mı yok. Annem hasta, kardeşim doktora götürecek izin vermiyorlardı. Yeğenimin defin işlemleri vardı sürekli arıyorlardı. Hiç kardeşimi rahat bırakmadılar. Benim yavrum şehit gitti. Allah sorsun hesabını. TTK'ya işe girmek için umut ediyordu. Torpil bulalım diyordu. Torpilsiz hiçbir şey yürümüyor. Şu ocaklara o kadar çok tolerans tanınıyor ki bıktım artık. Biz 9 yıl önce babamızı da kaybettik. Çünkü kardeşim de o ocakta çalışıyordu. Kardeşimi kandırdılar, kardeşime ‘Sen babanın yerine geç, patron yarısısın' diyorlardı. Sonra kardeşimi köle gibi kullandılar. Kardeşim çok çekti. Ağabeyimin emekliliği yaklaştı, ocağın dibine verdiler. Ağabeyim de özel ocakta çalışıyor ona da çok çektiriyorlar. Ben de 3 ay önce evladımı kaybetmiştim. Ailecek çok çekiyoruz. Şu Zonguldak'a el atsınlar”

Koşarak gittiği babasının mezarının yanına defnedildi

İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uğur Göktaş'ın cenazesi 9 yıl önce kendisini kurtarmak için hayatını kaybettiği babası Osman Göktaş'ın mezarının yanına defnedildi. Cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Zafer Benli, AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Vali Erdoğan Bektaş ve protokol üyeleri katıldı.