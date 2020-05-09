Maden kentinde 2 gün sürecek kısıtlama başladı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 24 şehirde haftasonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Zonguldak'ta gece yarısı itibariyle kısıtlamayla birlikte sokaklar boş kaldı. Kentin en kalabalık meydanı Gazipaşa Caddesi ve madenci anıtı kısıtlamanın ilk dakikalarından itibaren sessizliğe bürünerek boş kaldı.