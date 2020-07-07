Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü, çevre yönetim sistemi belgesi aldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü, “TSE 14001 Çeve Yönetim Sistemi" belgesi aldı.

Fabrika daha önce 2016 yılında ise "TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" ve 2017 yılında ise "TS 18001 İş SAğlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" belgelerini aldı. Müdürlük, son olarak "TSE 14001 Çevre Yönetim Sistemi" belgesini almış oldu. Alınan belgenin bir nüshası, fabrikada düzenlenen törenle, Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürü Kadir Çelik tarafından Genel Müdür Kazım Eroğlu'na takdim edildi.

Tören sonrasında, Genel Müdür Kazım Eroğlu, Genel yardımcıları ve fabrika yönetimi ile birlikte fabrikada incelemelerde bulundu.