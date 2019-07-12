Maden makinaları imalatçıları kümelenmesi toplantısı yapıldı

Zonguldak merkezde maden makinaları imalatçıları kümelenmesi hedefi kapsamında Zonguldak'taki maden makinası ve parçası ihalesi yapan müteşebbisler, Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda TTK ve benzeri sanayi kuruluşlarına teknik yenileme kapsamında; maden makinası imalatı ya da ihtiyaç duyulan malzemelerin tedariki konusunda imalatçı firmalar bilgilendirildi.

İmalatçı firmaların aralarında güç birliği yaparak daha kaliteli makine üretimi ve yerel pazarda tedarikte daha güçlü yer almaları hususu etraflıca tartışılıp görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda dile getirilen görüşlerin önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanması ve Zonguldak'ın maden makinaları üretim sanayi merkezi olarak gelişmesine yönelik adımların atılması görüşü benimsendi.

Toplantıya Vali Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Bülent Ecevit Üniversitesi, Teknopark, BAKKA ve KOSGEB yetkilileri ile girişimde rol alması beklenen otuzu aşkın müteşebbis katıldı.