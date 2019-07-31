İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı.

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Rat Mahallesi'nde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 1'i ağır 2 işçi yaralanırken, işçiler ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirildi. Ocakta bulunan ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hayata döndürülen Alper Kıransoy hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Alper Kıransoy'la birlikte yaralanan Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.