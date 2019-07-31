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Maden ocağında göçük: 3 işçiyi yaralandı

Zonguldak’ta bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay Rat Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında yaşandı. Meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışma arkadaşları tarafından ocakta kurtarılan işçiler yer üstüne çıkartıldı. Ocakta bulunan Alper Kıransoy sağlık ekiplerinin çabasıyla hayata döndürülürken Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi süren işçilerden 1'inin durumun ağır olduğu öğrenilirken diğer işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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