İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maden ocağında göçük: 4 işçi hafif şekilde yaralandı

Zonguldak’ta TTK’ya ait maden ocağında meydana gelen göçükte 4 işçi hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak'ta TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen göçükte 4 işçi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağının - 500 koyunda meydana geldi. Göçükte hafif şekilde yaralanan maden işçileri İlhan Kahraman, Sadettin Çakır, Mücahit Cerrah ve Sezai Koca kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar.


İşçiler burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.