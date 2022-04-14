Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı

Zonguldak'ta özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre iş kazası, öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana geldi. Yaşanan iş kazasında 33 yaşındaki Ergin Ç. isimli maden işçisi yaralandı.

Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu işçi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.