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Maden ocağında metan gazı zehirlenmesi: 1 ölü

Zonguldak’ta bir maden ocağında metan gazından zehirlenen 1 işçi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta bir maden ocağında metan gazından zehirlenen 1 işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy'de bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde ocakta çalışan maden işçisi Satılmış G., metan gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenerek hayatını kaybeden maden işçisinin cansız bedeni ocaktan çıkartılarak ekipler tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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