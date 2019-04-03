Maden ocağındaki tatbikat gerçeğini aratmadı

Zonguldak'ta maden ocağında gerçekleştirilen kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde ocakta kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği elektrik kesintisinin yaşanması üzerine kuyu aspiratörleri ve jeneratörler devreye girdi. 30 nolu kuyu aspiratörlerinde elektrik arizası oluşması üzerine yerüstündeki gaz izleme istasyonundaki görevliler, sensörler yardımıyla yerin eksi 560 kotundaki karbondioksitin yükseldiğini tespit etti. Alarm verilerek madenin boşaltılması talimatı üzerine kriz masası oluşturulup tahliye planı devreye sokuldu. İşçiler oksijen maskelerini takıp yerüstüne çıkmak için hazırlık yaptı. Yeraltındaki işçiler yerüstüne çıkartılarak ocaktan kurtarıldı.