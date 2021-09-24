Maden ocaklarında 40 işçinin testi pozitif, 28 işçi karantinada

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, madendeki vaka sayıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, “Madenlerimizde şu anda vaka sayıları düşüyor. Şu anda 45 kişi olan pozitif vakamız 40'a düştü. 28 kişi ise bunlara temaslı olarak karantina altında. İnşallah tedbirlere uyduğumuz takdirde vaka sayıları daha da düşecek” dedi.