Maden Politikalar? ?al??tay?

Madencilikte teknolojik geli?meler, madencilikte k?m?r ve enerji politikalar?, maden arama politikalar? gibi madencilik ile ilgili ?ok say?da konunun ele al?nd??? ?al??tay ilgi g?rd?.

Genel Maden ???ileri Sendikas? (GM?S) Genel Sekreteri H?seyin Kol?ak da ?al??tayda bir konu?ma yapt?.

Kol?ak, haz?rlanmakta olan yeni Maden Kanunu'nun meslek odalar?, maden i?kolunda ?rg?tl? ve yetkili sendikalar ba?ta olmak ?zere madencilikle ilgili kurumlar?n g?r??lerinin al?narak olu?turulmas? gerekti?ini vurgulad?.

Kol?ak; ?Yeni bir Maden Kanunu haz?rlan?yor. Bu kanun ?lkemiz madencilik sekt?r?n?n gelece?i a??s?ndan ?nemli d?zenlemeler i?erecekse madencilikle ilgili kurumlar?n da g?r??leri mutlaka al?nmal?d?r. Yeni kanun, sadece Enerji Bakanl??? b?rokratlar?nca haz?rlanmamal?, meslek odalar?n?n, madencilik i?kolunda yetkili sendikalar?n da g?r??leri mutlaka al?nmal? ve ?nerileri mutlaka de?erlendirilmelidir? dedi.

Kol?ak, maden i?letmecili?inde, ?zelde T?rkiye Ta?k?m?r? Kurumu'nda (TTK) nezaret?iler ve teknik nezaret?iler a??s?ndan ya?anan en b?y?k hukuki sorunlardan birinin, kaza yerinde olmasa da veya kaza ile do?rudan ilgili bulunmasa da ortaya ??kan y?ksek tazminatlarla kar??la?malar? oldu?unu s?yledi. Kol?ak, bu sorunun hukuki zeminde haz?rlanacak yeni Maden Kanunu'nda ele al?nmas?n?n ?nemli oldu?una da dikkat ?ekti.

GM?S Genel Sekreteri H?seyin Kol?ak, T?RK-?? Genel Ba?kan? Erg?n Atalay'? ziyaretinde yar??mada birincilik ?d?l? alan Kahraman Bek?ili'nin ?ekti?i ?Madenci ve K?z?? ba?l?kl? foto?raf? hediye etti.