Maden şehidi formaları iş adamlarına dağıtılıyor

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği, 3 bin 368 maden şehidinin adını yaşatmak için forma yaptırdı. Üretilen bu formalar derneğe bağışta bulunan iş adamları ve protokole hediye edilecek. Başkanı Çetin Yiğit, HD İnşaat, Has Döner ve Has Çorba ortaklarından Hasan Şahin ve Ercan Yıldırım'a isimlerinin yazılı olduğu bu formalardan takdim etti. Ziyarette konuşma yapan Yiğit şu ifadelere yer verdi; “Dernek olarak arkadaşlarımız ile beraber ortak bir proje yapalım dedik. Ailelerin de bu konuda talepleri oldu. Ailelerimiz, kendilerine babalarımızdan bizlere hatıra olsun, ismi yazılı olan forma dernek olarak yaptıralım. Bizim derneğimize bu zamana kadar bağış yapmış, bu zamandan sonra da bağış yapacak kuruluş ve kişilere birer forma hediye ediyoruz. Kendilerine bu konuda teşekkür ediyoruz.”

İsimlerinin yazılı olduğu maden şehidi formaları teslim alan Hasan Şahin ve Ercan Yıldırım ise Başkan Yiğit'e teşekkürlerini sundular.