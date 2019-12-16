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Maden şehitleri dualarla anıldı

2017 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi’nde çalışırken şehit olan Fevzi Dereli, İsa Çeltik ve Cafer Tepebaşı ile tüm maden şehitleri için TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi’nde 16 Aralık 2019 tarihinde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

2017 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde çalışırken şehit olan Fevzi Dereli, İsa Çeltik ve Cafer Tepebaşı ile tüm maden şehitleri için TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde 16 Aralık 2019 tarihinde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.


Yenikuyu başında sabah vardiyasında düzenlenen törene GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, GMİS'e bağlı Karadon Şubesi Başkan ve Yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

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