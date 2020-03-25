Maden sektörüne korona virüs tedbiri

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil (GMİS) Korona virüs tedbirleri kapsamında maden ocaklarında işçi sayısının yüzde 50'ye düşürüldüğünü söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil önceki gün bir araya gelerek tüm dünyayı etkileyen Covid-19 Virüsü konusunu görüştü. Alınan kararlar kapsamında tüm iş yerlerinde yevmiyeli personelden çalışan izni olanlara izin kullandırılacak. Tüm bürolar, harici servisler asgari seviyede personelle, bir oda bir kişi tarafından faydalanacak şekilde, 5 gün bir grup devamında 5 gün diğer grup olacak şekilde çalıştırılacak. Maden Makineleri fabrika İşletme Müdürlüğü Cumartesi günü eleman bulundurmayacak şekilde, Müessese atölye birimleri ise Cumartesi nöbetçi bulundurmak sureti ile çalışmalar yürütülecek. Yeraltı iş yerlerinde, toplu temas alanlarında, teması en aza indirmek amacıyla, panoları tüm yangın risklerini de göz önüne alarak, ayak açıklıklarını ayakta tutma amacı öncelenerek, senelik izin, istirahat ve benzeri sebeplerle gelmeyenler hariç, mevcut personelin yüzde 50'si 15 gün çalıştırılacak, 15 günün bitiminde diğer yüzde 50 lik personel çalıştırılacak.

Güvenlik hizmetlerinde ise; İçişleri Bakanlığı ilgili birimlerine bildirilen nöbet yerlerinde görevin aksamasına mahal verilmeyecek şekilde çalışmalar yürütülecek. Her değişim öncesi yer üstü çalışılan ortamlar ve toplu kullanılan alanlar (Banyo, dolaphane vb.) dezenfekte edilecek. Uygulamaya 24 Mart 2020 yevmiyesinden itibaren başlanacak.

"Maden işçilerimizden herhangi bir sağlık problemi yaşayan yoktur"

Alınan kararların arıdndan gazetecilere açıklamalarda bulunan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, tahkimata önem verildiğini aktardı. Yeşil, "Yaptığımız toplantının sonucunda korona virüsü ile ilgili bazı kararları aldık. Bu kararlarda virüsün yayılması ile ilgili ve İşçi arkadaşlarımızın sağlığı ile ilgiliydi. Rahatlatıcı bir şekilde yer altına iniş ve çıkışlarda kolaylık kafeslere binme sayısında minimum insan sayısı ve iş yerlerindeki dezenfekte olaylarının artırılması gibi virüse karşı aldığımız önlemlerin bir kısmıdır. Bizler işçi arkadaşlarımızın sağlığı için yapılabilecek ne varsa teyakkuzda bekliyor ve yapıyoruz. Şu anda işçi sayısı yüzde 50 oranında düşürülmüştür. Kafeslardaki yoğunluk azaltılmıştır. Çalışma şartları esnetilerek rahat bir şekilde bir ortam sağlanmıştır. Saat ve dakika konuşmalı bir sıkıntımız yoktur. Üretim ise minimum düzeyde devam etmektedir. Üretimden daha çok tahkimata önem veriyoruz. Ocakların sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Bu anlamda da iş sağlığı ve güvenliği için Gereken önlemlerimizi alınmıştır. Şu anda maden işçilerimizden herhangi bir sağlık problemi yaşayan yoktur” dedi.