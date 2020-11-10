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Madenci Ata'yı andı

Cumhuriyetin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’nci yılında madenciler tarafından saygı ve özlemle anıldı.

Cumhuriyetin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında madenciler tarafından saygı ve özlemle anıldı.


10 Kasım Saat: 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda hayat durdu. Saatler 09:05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda da hayat durdu. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı müesseselerde çalışan maden işçileri de saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşuna geçti. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de TTK Karadon Müessesesi'nde maden işçileriyle birlikte saygı duruşunda bulundu.

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