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Madenci Hasan Gençtürk son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 işçiden Hasan Gençtürk, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 işçiden Hasan Gençtürk, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Kilimli ilçesine bağlı Dağyolu Sokak mevkisinde İ.A.'ya ait olduğu iddia edilen ve ruhsatsız olarak işletildiği öne sürülen maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerden Hasan Gençtürk için cenaze töreni düzenlendi. Bölüm Mahallesi Madenciler caminde düzenlenen törene, Zonguldak Vali yardımcısı Nevzat Daştan, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, madenci Hasan Gençtürk'ün yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından madencinin cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

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