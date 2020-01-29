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Madenci korosu EMİTT fuarı vereceği konsere hazırlanıyor

Zonguldak’ta madenci korosu EMİTT fuarında gerçekleştireceği konser hazırlıklarını sürdürüyor.

Zonguldak'ta madenci korosu EMİTT fuarında gerçekleştireceği konser hazırlıklarını sürdürüyor.


TTK Eğitim Daire Başkanlığı konferans salonunda çalışmalarını sürdüren madenci korosu repertuvarına yeni şarkılar kattı. Madenci korosu repertuvarına kattığı yeni şarkılar ve birlikte İstanbul'da vereceği konserle büyük bir coşku yaşatacak.


EMİTT fuarında güzel bir konserle Zonguldak'ın tanıtımına katkı vereceklerini ifade eden Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin, "Ankara konserimiz den sonra ikinci olarak Zonguldak dışında yapacağımız konserimiz valimizin isteği doğrultusunda katılmamızı çok istedi. Kendisi İstanbul EMİTT fuarında yeni Doğu Akdeniz ülkelerinin birçoğunun katıldığı dünyaca ünlü dünyanın dört büyük Turizm fuarlarından biri olan EMİTT fuarında Zonguldakımızı temsil edilecek. Bizde madenci koromuzla Zonguldak'ın tanıtımına katkıda bulunmaya çalışacağız. Buradan İstanbul'daki tüm hemşirelerimizi dostlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. 30 Ocak Perşembe günü fuarın açılışı saat 11.00 ve biz saat 14.00 ille saat 16.00' da madenci koromuz iki ayrı konser verecek. Madenci koromuz bundan sonra daha hızlı bir şekilde her konserinde yeni repertuvarlar ekleyerek devam edecek. Ankara'dan tamamen farklı bir repertuvarlar İstanbul'da konser vereceğiz. Buradan şunun da bilgisini vereyim çok talep var. En kısa süre içerisinde de madenci koromuzu yepyeni repertuvarları ve Zonguldaklılarla da buluşturacağız."dedi.

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