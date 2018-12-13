Madenci sandık başında

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) 11'inci Olağan Genel Kurulu sürecinde Karadon Şube ile Kozlu Şube taban delege seçimleri yapılıyor.

3 gün boyunca 7 şubede 7 bin 800 maden işçisinin sandık başına gideceği seçimlerde 12 Aralık'ta Armutçuk Şube ile Merkez Servisleri Şubelerinin delege seçimleri yapılmıştı. 13 Aralık'ta ise Karadon Şube ile Kozlu Şubelerinin delege seçimleri için madenciler sandık başına gidiyor. Karadon ve Kozlu bölgelerini Genel Başkanı Yardımcısı İsa Mutlu, görevden ayrılan Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri ile birlikte ziyaret eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, “Genel Maden İşçileri Sendikası'nın 11'inci Olağan Genel Kurulunun başlangıç seçimlerine bugün Karadon-Gelik ve Kozlu bölgelerindeki şube delege seçimlerimizle devam ediyoruz. Bütün aday arkadaşlarımıza, maden işçilerine, camiamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimleri kazanacak olan arkadaşlarımızın her zaman arkasında durmak için tüm işçi arkadaşlarımıza sesleniyorum. Bu gemi hepimizin gemisi. Ben bütün adaylarımıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın” dedi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci oyunu Karadon Şube Gelik seçim bölgesinde, görevden ayrılan Genel Mali Sekreter Adnan Tıska ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal oylarını Karadon Şube Kilimli bölgesinde kullandılar.

GMİS'in şubelerinin delegelerinin belirlenmesi için yapılan taban seçimleri, 14 Aralık'ta (yarın) gerçekleştirilecek olan Üzülmez, Amasra ve MTA Şubelerinin delege seçimleriyle tamamlanacak.