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Madenci'den Demir'e veda ziyareti

Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) emekliye ayrılacak olan Engin Akdeniz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir’i ziyaret etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) emekliye ayrılacak olan Engin Akdeniz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'i ziyaret etti.


Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) emekliye ayrılacak olan Engin Akdeniz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'i ziyaret etti.


Emekli olacak maden işçileri Demir'e çalışma hayatlarında verdiği destek ve dayanışmalarından dolayı teşekkür ederek sendikacılık görevinde başarı dileklerinde bulundular. GMİS Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, yeni emekli olacak maden işçilerine nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Demir, yeni emeklilik hayatlarında mutluluklar dilerken, Sendikalarının ve yöneticilerinin kendilerine her zaman kapılarının açık olduğunu vurguladı.

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