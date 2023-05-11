Madenciler 30. dönem toplu iş sözleşmesi sevincini yaşadı

Zonguldak'ta maden işçileri 30. dönem toplu iş sözleşmesi sevincini yaşadı. İşçiler, tarihi bir protokole imza atılıdğını ifade ettiler.

Çerçeve protokolü tamamlanan ve başarıyla sonuçlanan 30'uncu dönem toplu iş sözleşmesi süreci maden işçileri tarafından alkışla karşılandı. Tarihi bir sözleşmeye imza atıldığının altını çizen GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, Biz madencilerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki yaklaşık 700 bin işçiyi ilgilendiren 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri çerçeve protokolü, sendikamızın bağlı bulunduğu Türk-İş ile hükümet arasında 9 Mayıs 2023 tarihinde imza altına alınmıştır. Protokole göre; kamu işçilerinin taban çıplak brüt ücret 15 bin lira olarak belirlenmiş olup ücretlere yapılacak olan zam; birinci 6 ay için refah payı dahil yüzde 45 olarak belirlenmiştir. Türk-İş olarak çerçeve protokolü sürecinde yerüstü işçilerimizin ücret sorununu çözmek için mücadele verdik. Sonunda ise tarihi bir çerçeve protokolü imzalama başarısını gösterdik. Bunu maden ve MTA işçilerimizin kararlı mücadelesi ve sendikalarına duydukları güvenle başardık. Protokol ile yerüstü işçilerimizin ücretlerinde önemli oranda artışlar sağlandı. Böylece işçilerimizin haklı taleplerini çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu tarihi çerçeve protokolünün imzalanması sürecinde emeği olan herkese teşekkür ederiz. Yine kuruma alınan 2 bin işçi biz çalışanlara derin bir nefes andırırken üretimde artış sağlanacaktır. İşçi alımında emeği geçenlere teşekkürü de borç biliriz. TÜHİS ile olan TTK'da 30'uncu dönem, MTA'da 20'nci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz ise devam etmektedir. Yeraltı maden işçilerimiz ile MTA işçilerimizin de haklı talepleri olan konularla ilgili mücadelemizi sürdürecek ve toplu iş sözleşmelerimizi mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağız. Bu süreçte birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek taleplerimizin karşılandığı daha iyi bir sözleşme için sizlerle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.