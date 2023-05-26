Madenciler bu kez yer üstünde hünerlerini sergiledi

Zonguldak'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Madenci Korosu konseri düzenlendi.

Sahil bandında düzenlenen konsere, Vali Yardımcıları Yıldırım Uçar, Mehmet Türk ve Turgut Subaşı, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Kültür Turizm Müdürü Taner Dursun, AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Nejdet Tıskaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Madenciler söyledikleri bir birinden güzel şarkılarla kulakların pasını sildi. Vatandaşlarda Madencilerin söylediği şarkılara hep birlikte eşlik etti.