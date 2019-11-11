İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Madenciler fidan dikti

Zonguldak’ta maden işçileri fidan dikti.

Zonguldak'ta maden işçileri fidan dikti.


81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” kampanyası kapsamında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü Perşembe Şefliğinde 11.11.2019 saat 11.11'de 40 bin 100 Dişbudak fidanı toprakla buluşturuldu. Çaycuma'ya bağlı Kahvecioğlu Köyü'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcıları ile Müessese müdürleri ve maden işçileri, dişbudak dikimi gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.