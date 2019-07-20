Madenciler greve hazırlanıyor

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu; Zonguldak'ta Sendika Genel Merkezi'nde toplandı. Genel Başkan Hakan Yeşil Başkanlığında yapılan toplantının tek gündem maddesi toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri oldu. Toplantı sonunda yayınlanan Sonuç Bildirisi'nde “Yeraltında çalışan arkadaşlarımıza yasal hakları olan en az 2 asgari ücretin uygulanmaması ve sıfır zam önerilmesi, denge ödeneğinin ödenmemesi, harici servislerde ve MTA'da düşük ücretlerle çalışan arkadaşlarımıza açlık sınırındaki ücretlerin dayatılması gibi ekonomik krizin faturasını maden işçilerine ödetmek isteyen dayatmalarla bu sözleşmelerin masada bitirilemeyeceği izlenimi edinen Başkanlar Kurulumuz, grev hazırlıklarına başlama kararı almıştır” denildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Hakan Yeşil, Ankara'da TÜRK-İŞ, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Zonguldak Milletvekilleriyle yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararlar Sonuç Bildirisiyle açıklandı. Sonuç Bildirisi şöyle;

"TÜRK-İŞ bünyesinde oluşturulan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu ücretler ile ilgili teklifini 19 Haziran 2019 tarihinde Hükumete sunmuştu. Kamuda en düşük ücretin 3.500 TL'ye yükseltilmesi, tüm çalışanlara seyyanen 300 TL zam, ilk altı ay için yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep edilmişti. Hükumet ise 9 Temmuz 2019 tarihinde verdiği teklifinde; 3500 TL altında ücret alanlara 60 TL seyyanen ve birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay ise yüzde 4 zam önermişti. TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hükumetin teklifini tartışmaya değer bulmadıklarını ve Hükumetten yeni bir teklif beklediklerini ifade etmişti. Biz de GMİS olarak Hükumetin bu teklifini kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna açıkladık. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA) 60 günlük grev sürecinin başladığını dikkate alarak 25 Ağustos 2019 tarihinde TTK'da, 26 Ağustos 2019 tarihinde MTA'da greve çıkma tarihinin son tarih olduğunu bilerek yol haritasını çizme kararı almıştır. 23 Temmuz 2019 tarihinde TTK'daki ve MTA'daki tüm iş yerlerimizde işçi arkadaşlarımızla toplantı yapılacak ve gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. 25 Temmuz 2019 tarihinde Madenci Anıtı'nda Başkanlar Kurulumuzun katılımıyla bir basın açıklaması yapılacak ve gelişmeler kamuoyuna anlatılacaktır. Başkanlar Kurulumuz, 29 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tüm iş yerlerimizi topluca ziyaret ederek son gelişmeler hakkında işçi arkadaşlarımızı bilgilendirecektir. Bu süreç içerisinde TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmelerinde anlaşma sağlanamazsa 6 Ağustos 2019 Salı günü grev kararları alınacak ve işverene bildirilecektir. Anlaşmazlık devam ederse 25 Ağustos 2019 tarihinde TTK'da, 25 Ağustos 2019 tarihinde MTA'da greve çıkılacaktır. Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanlar Kurulu, 73 yıllık mücadele tarihimizde olduğu gibi her şart altında birlik ve beraberliğini sürdürecek, üyelerimizin mevcut kazanımlarından en küçük bir taviz vermeyecek ve bugün içinde bulunduğumuz koşullarda haklı ve meşru taleplerimiz için kararlılıkla mücadeleyi sürdürecektir."