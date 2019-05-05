'Madenciler Korosu geceye damgasını vurdu

Zonguldak' ın Türkiye'de ilk korosu olan “Madenci Korosu” Çaycuma'da sahne aldı.

Çaycuma Kaymakamlığı' nın katkıları ve Çaycuma Belediyesi' nin ev sahipliği ile her yıl gerçekleştirilen 4'üncü Çaycumalılar Buluşuyor'un gecesine Madenciler Korosu damgasını vurdu.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi' nde sahne alan Madenciler Korosu ‘Çaycumalılar Buluşuyor' gecesi ile ilk defa Çaycuma'da sahne aldı. Tamamı madende çalışan işçilerden oluşan 16 kişilik madenci korosu ve 11 kişilik profesyonel orkestrası ile oluşan dev kadro, birkaç üyenin eksikliklerine rağmen Çaycumalıları ve Çaycuma sevdalılarını coşturdu.

Konsere katılanlar arasında Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, eski Devlet Bakanı Hasan Gemici, CHP Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, İlçe dışından gelen misafirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Koro Şefi Mustafa Kömürcü, 7 yıldır kafasında olan projeyi bu sene hayata geçirebildiklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti, “Maden kentinde, madenci korosu yakışırdı. Aslında bu koro sadece Zonguldak'a yakışırdı. Bu yürekli arkadaşlarım ve profesyonel orkestradaki çok değerli arkadaşlarım bana inandılar. Bu koronun oluşmasında bize en büyük desteği veren Fatih Halk Eğitim Merkezi'ne gönülden teşekkür ediyorum. Onlar bizi destekledikleri sürece bu koro hep var olacak inşallah” dedi.

Birbirinden güzel eserleri yaklaşık 2 saat seslendiren Madenciler Korosu, hem solo hem de koro şeklinde söyledikleri şarkı ve türkülerle izleyenleri büyüleyen maden işçilerin, bir süre ayakta alkışlandı. Konser bitiminde kendilerini tanıtan maden işçileri ile tek tek tokalaşan Belediye Başkanı Kantarcı, Koro Şefi Mustafa Kömürcü' ye çiçek ve plaket takdim etti. Kantarcı duygularını belirterek, “Bu muhteşem konser için Fatih Halk Eğitim Müdürlüğü'ne ve değerli Koro Şefimiz Mustafa Kömürcü ve değerli arkadaşlarına, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağolun, var olun günümüze renk kattınız, güzellik kattınız teşekkür ediyorum” dedi. Konser toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.