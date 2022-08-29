Madenciler promosyonun yenilenmesini istedi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'i ziyaret eden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan işçiler, promosyon konusunda TTK Genel Müdürlüğü tarafından gereken adımların atılmasını istediler.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan madencileri makamında ağırladı. İşçiler, TTK'daki işçi açıkları, rücular, işçilerin mevcut hak kayıplar, yeraltı işçilerinin yaşadığı sorunlar ve promosyon hakkında Demir ile bir görüşme gerçekleştirdi. TTK işçisinin promosyon konusunda acil olarak bir çözüm beklediğini belirten işçiler, bu konuda TTK Genel Müdürlüğü'nün ivedi olarak gerekli adımları atmasını istedi. Görüşlerini GMİS Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'e aktaran işçiler, şöyle dediler:

“Bizler yerin yüzlerce metre altında alın terimizle taşkömürünü ekonomiye kazandırmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada işçi açıkları nedeniyle çalıştığımız üretim alanlarında zor günler yaşıyoruz. 4 kişinin yapması gereken işi 2 kişi yapıyoruz. Bu iş güvenliğini de oldukça riske atan bir durum. Birde promosyon konusunda işçi somut adımlar bekliyor. Sendikamız bunun mücadelesini veriyor ancak TTK Genel Müdürlüğü'nden bu konuda daha yapıcı çalışma bekliyoruz. Genel müdürlük bizim bu talebimizi duymazdan geliyor. Bu işin biran önce çözülmesini beklemekteyiz.”

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de işçilerin taleplerinin haklı talepler olduğunu söyledi. Bu konuda sendika olarak mücadelelerinin sürdüğünü ifade eden Demir, “Madencimizin sorunları var. Bugün en önemli sorunları işçi açıkları ve promosyonlar. İşçi açıklarının giderilmesi konusunda çalışmalarımızı onlara hep anlatıyoruz. Mücadelemiz sürüyor. Kuruma acilen 3 bin işçi alınması gerek. Bir başka konu ise promosyon. Yakın zamanda TTK Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama bekliyoruz. Promosyon konusunda da mücadelemizi ve baskılarımızı sürdürüyoruz” dedi.

GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, işçilerin görüş ve önerilerini not aldı.