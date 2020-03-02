Madenciler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu

Suriye İdlib'de saldırı sonucu şehit düşen 36 Mehmetçik için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik ve Kilimli İşletmesi'nde çalışan maden işçileri Kur-an okuttu.

Sabah 08-16 vardiyasında Gelik İşletmesinde düzenlenen etkinliğe Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Karadon Müessese Müdür Yardımcısı Recep Ayyıldız, Gelik İşletme Müdürü Cüneyt Yamudi, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, Şube Teşkilat Sekreteri Tevfik İnce Bacak, işletme yöneticileri ve madenciler katıldı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Suriye'de Rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçiklerimiz'e rahmet dilediği konuşmasının ardından Kur-an okundu ve salavatlar getirildi.

Aynı saatler de Karadon Müesesesi Kilimli İşletmesinde düzenlenen etkinliğe GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Karadon Müesesese Müdür Yardımcısı Arif Karakaş, Kilimli İşletme Müdürü Ümit Değirmenci, GMİS Karadon Şube Sekreteri Korhan Boz, Şube Mali Sekreteri Bülent Kılıç,işletme yetkilileri ve maden işçileri katıldı.

Kuyu başında Ocak girişine asılan, 'Bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren Mehmetçiğin yanında' pankartının altında hoca tarafından okunan Kur-an ardından birlikte getirilen salavat ve yapılan duaların ardından madenciler ocağa indiler.