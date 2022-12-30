Madenciler yeni kömür üretim panosunu dualarla açtı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesi ÜTİM İşletmesi'nde yeni kömür üretim panosunun açılışı büyükbaş hayvan kesiminin ardından dualarla gerçekleştirildi.

TTK Üzülmez Müessesi 3'üncü Kartiye'de devam eden kömür üretim çalışmaları doğrultusunda yeni kömür damarı üretime açıldı. Eksi 275 kodunda üretime açılan ve Çay Ayak olarak isimlendiren kömür damarının yarı mekanize sistem ile üretim yapılarak ekonomiye kazandırılacağı belirtildi. Üzülmez İşletmesi Kuyu Başı'nda gerçekleştirilen törene TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, TTK Üzülmez İşletme Müdürü Müjdat Birol, Üretim Başmühendisi Melih Özer, GMİS Teşkilatlandırma ve Eğitim Genel Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, maden mühendisleri ve şefleri ile maden işçileri katıldı.

Açılış töreninde, madencilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulunularak büyükbaş hayvan kesildi. Törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Maden işçileri duaların ardından kömür madenine indi.