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Madencilere HES kodu denetimi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı TTK Armutçuk Müessesesinde çalışan maden işçilerine denetim yapıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı TTK Armutçuk Müessesesinde çalışan maden işçilerine denetim yapıldı.


Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde görev yapan maden işçilerine yönelik, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgulaması yapıldı. Maden işçilerinin vardiya değişimi sırasında yapılan denetimlere, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, Kandilli Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Kandilli Jandarma Ekipleri katıldı. İşçiler tek tek HES kodlarını telefonlarından teyit ettirerek, kontrollü şekilde Armutçuk Müessesesine alındı. Başkan Aydın da, maden işçilerine kolaylıklar diledi.

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