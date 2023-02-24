Madencinin öldürüldüğü cinayette 2 şüpheli adliyede

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde bir evde maden işçisi Mustafa Kurt'un bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam 20.30 sıralarında Karaelmas Mahallesi Hal mevkiindeki bir evde meydana geldi. İddialara göre Sevilay K. (38), Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) işçi olarak çalışan Mustafa Kurt'u (43) arayarak borcunu ödemesini istedi. Sevilay K.'nin evine gelen Kurt, bir süre tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından dört çocuk babası maden işçisi sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, evde bulunan Sevilay K. ile olay sırasında evde olduğu iddia edilen erkek arkadaşı Güray Ç. (45) gözaltına alındı.

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Sevilay K., ölen maden işçisinin kendisini öpmeye kalktığını iddia etti. Güray Ç. de olayı kendisinin işlemediğini öne sürerek suçlamaları reddetti. Her iki şüpheli de suçlamaları kabul etmezken, cinayette kullanılan bıçak ve delil sayılabilecek eşyalara el konuldu. İki şüpheli, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan maden işçisi Mustafa Kurt'un cenazesi ise ikindi namazını müteakiben Kozlu ilçesinde toprağa verilecek.