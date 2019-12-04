Madencinin torunları madencileri unutmadı

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi Ayiçi mahallesinde bulunan Ayiçi yüzüncü yıl ortaokulu, 4 Aralık Dünya madenciler günü kapsamında Okul Müdürü Kemalettin Oral, Okul Müdürü Yardımcısı Aslan Demirel ve öğrenciler Gelik'de bulunan özel maden ocağına ziyaret ettti. Ardından öğrenciler işçilerin mesai çıkışı sonrasında ayran ikramında bulundu. Ayiçi yüzüncü yıl ortaokulunun bu anlamlı hareketi madenciler tarafından büyük takdir aldı. Ardından öğrenciler maden ocağını sahibi Alaatin Kurnaz'a madenciler günü anısına yaptıkları resmi hediye ettiler.