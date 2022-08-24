Madende göçük ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük ihbarı alan ekipler harekete geçti. İhbarın yapıldığı bölgede araştırma yapan ekipler ihbarın asılsız olduğunun ortaya çıkmasının ardından bölgeden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre sim kartı olmayan bir telefondan Kırat Güntepe mevkiinde maden ocağında göçük olduğu ihbarı yapıldı. İhbarın ardından olay yerine AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede araştırma yapan ekipler herhangi bir bulguya ulaşamadı. Vatandaşlarla da görüşen ekipler ihbarın asılsız çıkmasının ardından bölgeden ayrıldı.