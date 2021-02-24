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Madende iş kazası; 1 yaralı

Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletmesinde iş kazası meydana geldi.

Kazada 1 maden işçisi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletmesinde 08:00 - 16:00 vardiyasında çalışan T.K., isimli maden işçisi eline taş düşmesi sonucu yaralandı. Meydana gelen kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler elinden yaralanan maden işçisine ilk müdahaleyi yaptı. Maden işçisi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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