Madendeki göçükten dram çıktı

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 35 yaşındaki Fahrettin Gegekli'nin 4 yıl sonra emekli olabilmek ve 2 çocuğuna bakabilmek için madende işe girdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy mevkisinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 35 yaşındaki Fahrettin Gegekli'nin otopsi işlemleri devam ediyor. İki çocuğu olduğu öğrenilen Gegekli'nin 4 sene sonra emekli olabilmek için madende işe girdiği öğrenildi. Hayatını kaybettiği maden ocağında 2.5 yıldır çalıştığı öğrenilen Gegekli'nin ailesi acı haberi alınca Çaycuma Devlet Hastanesi morguna geldi. Burada gözyaşı döken aile, Gegekli'nin ardından feryat etti.

İşçinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Gökçebey ilçesine bağlı Dağdemirciler köyü Gegekoğlu Mahallesi'nde toparğa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş da hastaneye gelerek aileye taziyelerini bildirdi.