Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor

Her an yıkılma ihtimali bulunan direklerin birinin üzerine düşmesinden korkan vatandaşlar endişe ettiklerini belirtti.

Yetkililerinin eskiyen direkleri komple bakımdan geçirmesi gerektiğini belirten Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı, "Köyümüz içinde bulunan direkler yıkılmak üzeredir, bunu defalarca yetkililere söylediğimiz halde ilgilenen olmadı. Bu direk her an yıkılabilir. Her an birisinin başına düşebilir. Başka bir yıkıldı yıkılacak konumda olan telefon direkleri 52 köyümüzde bu şekilde direklerimiz bundan daha kötü durumundadır. Bu direği ise yıkılmasın diye vatandaşımız kablo ile evine bağlamış durumda. Ayrıca kablolar ağaçların arasından geçiyor, hatta kablolar topraklarla temas halindeler. Muhtarlar Derneği olarak yetkilileri bunları duyurup bu arızaların giderilmesi ve yenileri ile değiştirilmesini talep ediyoruz. Kablolar ağaçların arasından geçmesi hepsi bunlar bir milli servettir. Pandemi nedeniyle çocuklarımız bu durumda ders saatinde internete bağlanamadığını görüyoruz. Arıca Köylerimizde son günlerde kablo hırsızlığı çok sık baş gösterdi. Ağaçların arasından geçen ve telefon kabloları ise yerlerde geziyor bu durum hırsızlara davet çıkarıyor. Bu direkler acil olarak bakıma alınmalı" dedi.