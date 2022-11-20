Mahalleli cüruf tesisleri ve depolama alanlarının kaldırılması için eylem yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mahallelerinde kurulan cüruf tesislerinin gölü doldurarak kurutmaya çalışmasına yönelik açtıkları davayı kazanan mahalleli, sağlıklarını tehdit ettiklerini ifade ettikleri tesisler ile depolama alanlarının da kaldırılmasını istedi.

Kdz. Ereğli ilçesi Kıyıcak Mahallesi sakinleri taş ocakları mevkisindeki gölün cüruf işleme tesisleri tarafından doldurularak kurutulmasına karşı açtıkları ilk mahkemeyi kazandı. Köy sakinleri mahkeme kararını duyurmak ve bölgedeki diğer cüruf işleme tesislerinin faaliyetlerinin durdurulması ve cüruf depolama alanlarının kaldırılması için Kıyıcak Mahallesi taş ocakları mevkisinde toplanarak eylem yaptı. Eylem nedeniyle polis tarafından güvenlik önlemleri alındı.

“Gölün çevresine mesire alanı istiyoruz”

Mahalle sakinlerinden Mustafa Türkoğlu, gölün çevresinde mesire alanları oluşturulmasını istediklerini söyledi. Türkoğlu, “Kasım 2020'den bu yana bölgemizin gündeminde yer alan cüruf işleme tesisleri ile ilgili gelişmeleri aktarmak için toplandık. Bu bölgede biri gölün üzerinde olmak üzere üç adet cüruf tesisi kurulmak için faaliyete geçildi. Köylerine cüruf tesisi kurulacağını öğrenen Kavakdere Mahallesi, Osmanlı ve Küçüktekke köyü sakinleri olarak hukuk mücadelesi başlattık. Göl defalarca şirket tarafından boşaltılmak istendiğinde tüm yetkili makamlara başvurular yaparak başında bekleyerek karşı çıktık. Avukatımız Pembe Mine Yılmaz'a vekalet vererek idare mahkemesinde dava açtık. Mahkeme bizim taleplerimizi yerinde gördü, haklı çıktık. Hukuk mücadelemiz sonunda burasının bizim gölümüz olduğu yönünde karar verildi ve davayı kazandık. Gölü besleyen dere Cennet Plajı ve Alaplı Balıkçı Barınağı'na akmaktadır. Bu bölgenin cüruf ile doldurularak lağvedilmesini istemiyoruz. Cennet Plajı, Merve Altı plajı ve Alaplı Balıkçı Barınağı'na çok yakın ormanın içerisindeki bu gölün çevresinin mesire alanı olarak düzenlenmesini istiyoruz” dedi.

Av. Yılmaz: “Üç dava daha devam ediyor”

Mahallelinin avukatlığını yapan ve davaları takip eden Av. Pembe Mine Yılmaz ise, ilk davayı kazandıklarını ancak üç ayrı davanın daha devam ettiğini söyledi. Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşam alanlarımızı ve doğayı korumak için 2 seneye yakındır mücadele ediyoruz. Ve sonunda Alaplı Gerikazanım A.Ş.'nin cüruf tesislerinin iptal edilmesi kararını mahkemeden aldık. Kararda en önemli nokta göl. Gölün yer altı sularından ve derelerden beslenen bir göl olduğu, mevsimlik bir göl olmadığı, içerisinde florası ve faunasının olan bir göl olduğu ve çevreye artı bir değer kattığından bahsedilmektedir. Bu karar tabii ki henüz daha kesinleşmedi. Karşı taraftan Danıştay'a temyiz başvurusu yapılabilir. Ama şu anda ilk raundu kazandık. Daha süren davalarımız var. Ege Doğa'nın taş ocağı ruhsatının iptal edilmesi için idare mahkemesinde dava açtık ve bu dava sürüyor. Alaplı OSB'de Kılıçlar Madencilik tarafından cüruf işleniyor. Bununla ilgilide ÇED iptal davası açtık. Ege Doğa Alaplı OSB altında bir cüruf dağı oluşturmuş durumda. Bu yasa dışı. Hiçbir izne, hiçbir karara bağlı olmadan kendileri burada bir cüruf dağı oluşturmuşlar. Bu şikayetler neticesinde şirkete 2 defa ağır para cezaları kesildiği ve bu cürufların buradan kaldırılması gerektiğinin ikrar edildiğini öğrendik. Ancak halen bu cüruflar kaldırılmadı. Çevreye zehir saçıp duruyor. Hava, yeri, suyu, toprağı kirletmeye devam ediyor. Bunu kim kaldıracak? Vatandaş eline kazma kürek alıp da mı kaldıracak? Bu konuda tüm yetkililere sesleniyorum; bu cüruf dağını kaldırın.”

“Başkan Posbıyık ve muhtarımızın da destek olmasını beklerdik”

Mahalle sakinlerinden Seyhan Kartal ise, çocuklarının sağlıklarının tehdit altında olduğunu belirterek kendilerine destek vermeyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile Kıyıcak Mahallesi Muhtarı Şükrü Kılıç'a tepki gösterdi. Mahalleli olarak sadece temiz bir alanda yaşamak istediklerini ifade eden Kartal, “Çoğu kişiler bize destek oldular. Bizimle beraber oldular. Ama ilgi görmediğimiz taraflarda oldu. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın bizim yanımızda olmasını daha çok isterdik. Çünkü şu anda bütün yetkiler onun elinde diye biliyoruz. Muhtarımızın yanımızda olmasını isterdik, halende göremiyorum şu ortamda. Şirketlerin yetkililerinden o kadar laflar işittik bir bayan olarak. Bayanlara bile hücum edildi. Bundan dolayı çok üzgünüz. Cüruf bizim hayatımızda çok tehlikeli. Bizim fındık bahçelerimiz, fasulyelerimiz, tavuklarımız, köpeklerimiz, çocuklarımız var. Sağlıksa bir insan adına öncelikle bizim çocuklarımız var. Çocuklarımızın sağlığı için biz bu yola başvurduk. Halen taş ocağı kamyonlarının tozundan evlerin içi görünmüyor. Onlarında durdurulmasını istiyoruz. Mahallemiz temiz olsun, sağlığımız iyi olsun” dedi.

Eyleme Alaplı ve Ereğli ilçesinden bazı siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlarda katılarak destek verdi. Yapılan konuşmaların ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi.