Mahalleyi su basmıştı, suyu tahliye çalışması sürüyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı Beldesi Doğancılar mahallesinde Cumayanı Deresi, aşırı yağış sonrası taşmıştı. AFAD ekiplerinin incelemesi sonrasında 16 haneden 2 katlı 4 konut tahliye edildi. Zonguldak Valiliği ve Çatalağzı Belediyesi ortak çalışmasıyla suyun tahliye edilmesi için kanal açılarak su boşaltılmaya başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla bir kaç güne kadar suyun tamamen boşaltılması planlanıyor.