Mahkeme ekmek zammını durdurdu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ekmeğin 2 liradan satılması üzerine Zonguldak Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz tarafından konu yargıya taşındı. Alaplı Asliye Hukuk Mahkemesi, Alaplı Kaymakamlığının “ihtiyati tedbir" talebini kabul ederek zammın durdurulmasına karar verdi. Ekmek yeniden 1.5 TL'den satılmaya başlanacak.

Alınan bu kararla, Zonguldak İl merkezinin ardından Alaplı ilçesinde de, ekmek 2 liradan 1,5 liraya düştü. Alaplı Kaymakamlığının, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin Ekmek fiyat tarifesinin uygulamasının durdurulmasına yönelik “ihtiyati tedbir" kararı verilmesi talebiyle Alaplı Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı dava sonuçlandı.

Alaplı Asliye Hukuk Mahkemesi, Alaplı Kaymakamlığının “ihtiyati tedbir" talebini kabul ederek, ekmek fiyat tarifesi komisyonu kararına karşı itiraz davası sonuçlanıncaya kadar, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığının, Alaplı ilçesindeki ekmek hizmetleri ücret Tarifesinin uygulanmasını tedbiren durdurdu.

Bu kararla, Komisyon kararına itiraza ilişkin dava sonuçlanıncaya kadar, Alaplı'da da ekmek, 2 liradan değil yeniden eski fiyatı olan 1,5 liradan satılacak.