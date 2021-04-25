Mahsur kalan kediye esnaftan yardım eli

Zonguldak'ta mahsur kalan kedinin imdadına esnaf koştu. Yardım çığlığına koşan esnaf kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Zonguldak kent merkezinde esnaflık yapan İsmail Avcı, mahsur kalan kedinin imdadına yetişti. Dükkanın üzerindeki tentelerin orada mahsur kedinin yardım çığlığına kulak veren Avcı, kediyi mahsur kaldığı yerden elleriyle kurtardı. Avcı, ilk olarak kedinin mahsur kaldığı yere tahta uzatan esnaf kedi yanaşmayınca çareyi sandalyeye çıkmakta buldu. Elleriyle kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran İsmail Avcı, kediyi elleriyle besledi.

Yaşanan olayı anlatan esnaf İsmail Avcı, “Kedi mahsur kaldı nasıl ineceğini bilemedi. Kısıtlama olduğu süre içerisinde de kimseye sesini duyuramadı. Biz de esnaf olarak kediyi çıktığı yükseklikten alarak kurtardık. Bir vatandaş olarak insanlık görevimizi yerine getirdik. Bu tarz operasyonları daha önce de gerçekleştirdim. Kedi biraz uğraştırdı ama sonunda kurtarmayı başardık. Daha önce de aynı yere çıkan kediyi yağmur altında kurtarmıştım” diye konuştu.