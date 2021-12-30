Makaraya dolanan bayrak madencilerin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı

Edinilen bildire göre olay öğlen saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Türk Bayrağı asılı olduğu yaklaşık 10 metrelik direğin makarasına dolandı. Bayrağın durumunu fark eden maden işçileri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda Türk Bayrağı'nı makaradan kurtarmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması madencilerden büyük takdir topladı.