İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Makaraya dolanan bayrak madencilerin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü binası önündeki direğin makarasına takılan dolanan Türk Bayrağı; itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bildire göre olay öğlen saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Türk Bayrağı asılı olduğu yaklaşık 10 metrelik direğin makarasına dolandı. Bayrağın durumunu fark eden maden işçileri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda Türk Bayrağı'nı makaradan kurtarmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması madencilerden büyük takdir topladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.