Malazgirt Zaferi için 1071 ünite kan toplanacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Erdemir İlkokulu tarafından Malazgirt Zaferi'nin 948. Yılı nedeniyle düzenlenen kampanyada 1071 ünite kan toplanması hedefleniyor.

Kdz. Ereğli ilçesi Erdemir İlkokulu her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve şu ana kadar bir çok kez rekor kırılan kan bağışı kampanyasını bu yıl Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve Kdz. Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen kampanyalarda kırdığı rekorlarla bir çok ödüle layık görülen Erdemir İlkokulu bu yıl Kdz. Ereğli Kaymakamlığı himayesinde yapılacak kampanyada Malazgirt Zaferi'nin 948. Yılına ithafen 1071 ünite kan toplamayı hedefliyor. “Bir Damla Bin Umut” sloganı ile yapılacak olan kan bağışı 3 Mayıs 2019 Cuma Günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Kampanya günü 24 sandalye de 4 doktor, 4 kan bağışı uzmanı, 16 hemşire görev yapacak. Aynı gün kampanya sırasında ayrıca isteyenlerden kök hücre bağışı da kabul edilecek.