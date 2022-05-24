Mantardan zehirlenen bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evde yaptıkları konserve mantardan yiyen bir kişi, zehirlenme belirtileri gösterince kaldırıldığı hastanede yoğum bakıma alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evde yaptıkları konserve mantardan yapılan yemeği yiyen Ahmet Aydemir (53) bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı. Aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ahmet Aydemir, Ereğli'de bulunan bir özel hastanenin yoğun bakıma alınırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.